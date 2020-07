Polizia Locale di Itri: sequestro preventivo per un fabbricato con piscina

“Continua a Itri la guerra ai reati in danno all’ambiente e patrimonio. In campo il Comandante della Polizia Municipale di Itri Pasquale Pugliese e la sua giovane squadra di Polizia Giudiziaria che ieri, giovedì 23 luglio, hanno posto sotto sequestro penale un fabbricato di 90 mq. con annessa piscina in loc. Monte Fumo.

Complessa l’attività investigativa che ha comportato la denuncia alla Procura della Repubblica di Cassino di un uomo di 62 anni americano, rappresentante legale di una società degli Stati Uniti d’America che aveva acquistato recentemente l’immobile.

Al momento del controllo gli Agenti riscontravano tracce di lavori in corso seppure momentaneamente sospese. Dalle verifiche effettuate.non risulta alcun provvedimento autorizzativo dell’ufficio tecnico comunale

L’uomo stava svolgendo i lavori senza alcun titolo autorizzativo ed in zona soggetta a vincolo idrogeologico e per questo motivo è scattato il sequestro preventivo delle opere abusive.