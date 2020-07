Anche Diego Della Valle sceglie l’isola lunata per le sue vacanze

Vacanze ponzesi anche per Diego Della Valle. L’imprenditore è arrivato due giorni fa sull’isola lunata, atterrando con l’elicottero sulla sua nave l’Altair III, ferma nei pressi di Gavi. Con un tender ha poi attraccato al pontile “Ponza Mare”, per fare un giro dell’isola. Ripartirà domani. Della Valle, alla guida del noto marchio Tod’s e impegnato con Italo, è uno tra gli italiani più ricchi. L’Altair III, lungo 59 metri, ha sul ponte una vasca idromassaggio e a poppa la pista d’atterraggio per elicotteri, mentre all’interno ha nove suite che possano ospitare oltre 18 persone, oltre le 20 unità destinate all’equipaggio, saloni e aree relax.