Ubriaco aggredisce gli uomini del 118 e i carabinieri: scatta l’arresto

Foto archivio

Arrestato a Minturno un 30enne di Formia dai militari del Norm nella mattinata odierna. I Carabinieri intervenivano in via Appia a seguito di richiesta di aiuto al personale del 118 che stava prestando soccorso all’uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Una volta sul posto, però, i Carabinieri hanno trovato il soggetto molto alterato che aggrediva anche fisicamente i militari “procurando loro delle lesioni, vendendo poi bloccato con l’ausilio di altre pattuglie intervenute”. L’uomo, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione carabinieri di Scauri in attesa del rito direttissimo.