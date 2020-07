Non ce l’ha fatta il ciclista investito sulla Pontina

Ancora una tragedia della strada quella che si è consumata nella giornata di mercoledì 22 luglio sulla Pontina nel tratto di strada tra San Vito e Borgo Hermada alle porte di Terracina.

Nella mattina l’investimento di un ciclista di mezza età aveva paralizzato il traffico a causa non solo dei soccorsi ma anche dei rilievi successivi. L’uomo era stato centrato in pieno da una Toyota Yaris.

Sul posto, oltre agli uomini del 118 si erano portati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza, in quanto le condizioni dell’uomo erano apparse serie fin dai primi momenti tant’è che era stato trasportato all’ospedale San Camillo di Roma. In serata la tragica notizia che il pensionato non ce l’ha fatta.