Immobile dissequestrato a Pagnano, la replica dalla Polizia Locale

Dissequestro di un manufatto in località Pagnano a Itri, la precisazione della polizia locale a firma del comandante Pugliese: “La Polizia Giudiziaria del Comune di Itri ha provveduto lo scorso 2 luglio, al sequestro preventivo di un fabbricato di circa 120 mq., in località Pagnano, in quanto costruito in totale assenza del titolo edilizio ed in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Al momento del sequestro, sul posto intervenne anche il personale dell’ufficio tecnico comunale del Comune di Itri, certificando la totale assenza di titoli edilizi. Il sequestro fu regolarmente convalidato dal GIP e il proprietario fu deferito alla competente Procura della Repubblica di Cassino.

Il dissequestro ottenuto dal legale dell’indagato è puramente temporaneo ed esclusivamente per il ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre sulla vicenda è intervenuta la Regione Lazio, area genio civile ed il Ministero per i beni e le attività culturali che tuttavia diffidano l’ufficio tecnico comunale ad adottare provvedimenti repressivi”.