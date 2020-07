Escursionisti in difficoltà al Circeo, recuperati con l’elicottero all’alba – VIDEO

Ieri sera era stata lanciata la notizia di un escursionista disperso sul Monte Circeo. I Vigili del Fuoco, si sono subito messi in contatto con i quattro escursionisti della provincia di Roma trovatisi in difficoltà soprattutto a causa di un ferito per via della caduta di questo in un dirupo di circa 40 metri tra alberi e arbusti.

La tecnologia ha svolto un ruolo importante nelle ricerche poiché, nonostante la preoccupazione dei giovani per le condizioni del loro compagno ferito ma che non ha mai perso conoscenza, su richiesta del 115 fornivano ai Vigili del Fuoco la propria posizione tramite Whatsapp.

“Immediatamente si metteva in moto la macchina dei soccorsi. Come primo intervento, insieme alla squadra territoriale VVF di Terracina, interveniva il Drago VVF 57 dal reparto volo di Ciampino.

Sul posto, poco dopo le 20, riscontrava difficoltà nel’operare per via del forte vento in quota.

Nel frattempo dal Comando si inviava sul posto un UCL (Unità di Comando Locale) con personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso) e Saf da Roma.

Questi ultimi, dopo aver raggiunto il target via terra durante la notte, avviavano le operazioni con tecniche Saf per il recupero del ferito. Una volta terminate tali procedure, alle prime luci dell’alba e fortunatamente in assenza di vento, i ragazzi venivano recuperati a bordo del drago 57, nuovamente intervenuto, e portati a valle e presi in consegna dal 118. Intervento terminato alle ore 7″