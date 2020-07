Covid-19, da fine agosto campagna di test di sieroprevalenza per il personale scolastico

Da fine agosto partirà una massiccia campagna di test di sieroprevalenza per il personale scolastico: 120mila tra docenti, tecnici e amministrativi, insegnanti di sostegno e alunni portatori di handicap. E’ quanto riportato sulla pagina Facebook del portale Salute Lazio

Dalla scuola dell’infanzia a quelle secondarie, compresi gli istituti professionali (paritari e non). «Perché la scuola riparta in sicurezza – ha spiegato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Sarà su base volontaria ma auspichiamo una grande partecipazione».

Intanto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha annunciato che dopo 12 anni e rigide politiche di spending review, la sanità è finalmente uscita dallo stato commissariale in cui era stata messa dal governo nel 2008 per 2 miliardi di disavanzo.