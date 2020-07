Con la droga e non si ferma all’alt dei Carabinieri, individuato e arrestato

Il 22 luglio 2020, nel tardo pomeriggio, in Formia i militari del locale Norm davano esecuzione al “fermo di indiziato di delitto” disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino nei confronti di un 30 enne del posto.

“Il provvedimento – spiegano i Carabinieri – scaturisce dalle risultanze investigative svolte dall’Arma in seguito alle quali il prevenuto si costituiva spontaneamente presso quegli uffici unitamente al proprio legale. In particolare il suddetto, il 17 luglio scorso, in Marina di Minturno , si era dato alla fuga a bordo di uno scooter, per eludere il controllo di una pattuglia di carabinieri, nonostante avesse ricevuto l’intimazione a fermarsi. Nella circostanza questi investiva uno dei militari operanti, lanciando in una siepe poco distante, una busta contenente 100 grammi di cocaina, successivamente recuperata e sequestrata”.

Il fermato sarà trasferito presso la casa circondariale di Cassino e dovrà rispondere dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale lesioni personali aggravate.