Spiaggia interdetta per il Covid, tra cartelli divelti e gente in riva al mare (video)

NOTIZIA FLASH- Spiaggia interdetta a causa del Covid-19, cartelli danneggiati e gente a prendere il sole. E’ quanto sta accadendo sostanzialmente a Serapo dove l’amministrazione comunale ha interdetto un tratto di spiaggia libera come riportato sull’unico cartello rimasto ma danneggiato. Il divieto riguarda il posizionamento di qualsiasi tipo di attrezzatura dalle sdraio agli ombrelloni ma anche il semplice asciugamano. In buona sostanza sulla spiaggia non si può sostare e si rischiano sanzioni. Questo non vuol dire che l’arenile fosse vuoto. Di seguito il video della situazione nel primo pomeriggio.