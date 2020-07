Il sinistro avvenuto ieri pomeriggio è stato definito dagli stessi intervenuti delle forze dell’ordine comee “rocambolesco”.

L’incidente è avvenuto al chilometro 75 e 900 nord sulla SS148 Pontina, dove, come messo in evidenza anche dalle foto, un’auto si è ribaltata ed è stato coinvolto un altro mezzo. Il bilancio è stato di 2 feriti non gravi.

Sul posto oltre al 118, anche la Polstrada del distaccamento Aprilia per i rilievi e i Vigili del Fuoco.