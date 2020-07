Il nuovo Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio in visita a Latina

Nella giornata del 22 luglio, il nuovo Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, D.G. Ing. Giovanni NANNI unitamente al D.S. Ing. Paolo Massimi, nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico, Colonna Mobile Regionale e Servizio AIB presso la Direzione Regionale VV.F. Lazio, hanno visitato la sede Centrale del Comando VV.F. di Latina, accolti dal Comandante Provinciale P.D. Ing. Stefano Smaniotto dal personale operativo, amministrativo, in quiescenza e dai rappresentanti delle sigle sindacali.

L’’Ing. Nanni ha visitato i locali della sede centrale, sita in Piazzale Carturan, incontrando il personale nel piazzale della stessa nel rispetto delle misure antipandemia attualmente in atto.

Successivamente ha raggiunto i locali dell’ex Istituto “SANI”, per i quali è attualmente in corso di perfezionamento la procedura di acquisizione della struttura, in vista della nuova destinazione a caserma del Comando Provinciale VV.F.

In ultimo, grazie all’impiego dell’elicottero del reparto volo di Ciampino, si è recato nell’isola di Ponza, dove ha incontrato il Sindaco del Comune e potuto verificare, visitando il presidio AIB VVF attivato da qualche giorno, l’organizzazione del dispositivo di soccorso attualmente in atto.

Il neo Direttore ha espresso la propria soddisfazione per il nuovo incarico sul territorio ed ha manifestato la propria determinazione ad affrontare tutte le attività lavorative che lo vedranno impegnato nei prossimi mesi, consapevole della delicatezza e dell’importanza del ruolo affidatogli.