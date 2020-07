Elezioni di settembre, date e orari di voto e scrutini

Una nota dalla Prefettura chiarisce i dettagli delle elezioni di settembre.

Come abbiamo anticipato una settimana fa, si vota domenica 20 e lunedì 21 settembre. Ma con la circolare a firma del prefetto Maria Rosa Trio vengono specificati anche gli orari: la domenica i seggi sono aperti dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

In provincia di Latina si vota dalle per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e in alcuni comuni come Fondi e Terracina per il rinnovo delle cariche Amministrative locali. Gli eventuali ballottaggi con gli stessi orari sono previsti per domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020.

Lo spoglio prevede che si inizi “dallo scrutinio relative alle elezioni politiche suppletive, a quello relative al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relative alle elezioni regionali eventualmente indette per le stesse date. Lo scrutinio relative alle elezioni amministrative e rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali“.