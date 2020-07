Covid-19, nuovo positivo a Formia: link conosciuto, era già in quarantena

In attesa del bollettino dell’Asl di di Latina, la prima cittadina di Formia Paola Villa rende noto che è stata riscontrata una nuova positività in città.

Il Covid-19, non se n’è andato e così, nonostante si riescano a circoscrivere i cluster, qualche contagio arriva comunque come in questo caso. Il link epidemiologico è già noto, si tratta di quello che aveva portato negli scorsi giorni e nelle scorse settimane a riscontrate un caso a Minturno e uno a Formia.

Secondo le parole del sindaco Villa, è ipotizzabile che il contagio sia avvenuto sul posto di lavoro, ma siccome la persona in questione era in quarantena preventiva per aver avuto contatti con chi era positivo al Covid, i suoi contatti dovrebbero essere circoscritti.

Il sindaco Paola Villa