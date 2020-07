Prova a evitare le telecamere della Ztl coprendo la targa con una busta: denunciato

Due persone denunciate ed altre segnalate, nello scorso weekend, nell’ambito dei controlli posti in essere dai carabinieri nel territorio di Gaeta.

A partire da un 55enne di Coreno Ausonio, che, al fine di evitare che le telecamere comunali poste sui punti di ingresso nella Zona a traffico limitato rilevassero la targa della propria autovettura, vi ha apposto una busta di plastica: escamotage che non è servito, e che anzi gli è costato un deferimento in stato di libertà.

Altro deferito, un 55enne di Gaeta: sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di un proiettile calibro 9×21 illegalmente detenuto.

Nel medesimo contesto operativo è stato poi contravvenzionato un 40enne di Frosinone. L’uomo, controllato in località Sant’Agostino, si è reso autore di comportamenti molesti e provocatori vero altre persone. Il tutto, spiegano dall’Arma, per via di un “manifesto stato di ubriachezza”.

Sono state inoltre segnalate alla Prefettura competente sei persone per uso personale di sostanze stupefacenti, del tipo marijuana e cocaina, droghe sottoposte a sequestro amministrativo.

Tra sabato e domenica, infine, sono stati controllati 70 autoveicoli; identificate 97 persone, di cui 24 gravate da precedenti di polizia; elevate 10 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada; controllati 6 esercizi pubblici; elevate 14 contravvenzioni amministrative; ritirata una patente di guida; eseguite 9 perquisizioni personali, 7 veicolari e una domiciliare; controllate 10 persone sottoposte a misure cautelari e di sicurezza.