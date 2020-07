Martedì, a Priverno, i carabinieri della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria un 47enne di Roma.

Così come accertato presso una struttura sanitaria del posto, nella serata di venerdì l’uomo si era posto alla guida sotto l’effetto di sostanza stupefacenti. Per poi rimanere coinvolto in un incidente stradale, fortunatamente senza feriti.