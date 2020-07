Criminalità, Forte (PD): “Commissione antimafia celebri audizione su commistioni con politica”

“Non più rinviabile l’audizione della commissione antimafia a Latina”. E’ il commento del consigliere regionale del Pd Enrico Forte dopo la notizia delle minacce ricevute del giudice Giuseppe Cario.

2Dopo il magistrato sotto scorta, dopo la relazione delle Dia che annovera il territorio pontino tra quelli a maggiore rischio criminalità, penso che dalle istituzione debba arrivare, da subito, un primo segnale tangibile. Perciò chiedo di cominciare da quanto annunciato nei mesi scorsi dal presidente della commissione Antimafia Morra, ovvero di celebrare un’audizione dell’organismo parlamentare a Latina per fare luce sulle possibili commistioni tra clan e politica. Questo passo – conclude Forte – è ineludibile per fare chiarezza su vicende consumatesi nel capoluogo proprio in occasione delle competizioni elettorali”.