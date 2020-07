Sicurezza in mare, altro weekend di controlli della Guardia Costiera di Gaeta

“Siamo ormai nel pieno della stagione estiva e continua, nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 2020”, l’impegno della Guardia Costiera sulla sicurezza delle attività balneari e sulla regolarità di utilizzo degli arenili del litorale sud pontino.

L’attività di vigilanza marittima delle motovedette della Guardia Costiera di Gaeta ha consentito, nel corso del passato weekend, il monitoraggio ed il controllo della costa, portando i militari ad elevare sanzioni amministrative per circa duemila euro.

I militari, infatti, anche a seguito di segnalazioni pervenute alla sala operativa della Guardia Costiera, sono intervenuti lungo il litorale di Gaeta per identificare le unità da diporto che, in violazione dell’ordinanza di sicurezza balneare, sostavano ed ancoravano nella zona riservata alla balneazione.

Tale violazione, sanzionata dalla Guardia Costiera, costituisce sempre un pericolo per la sicurezza dei bagnanti perché gli sottrae spazio per le attività in mare oltreché generargli il timore di incidenti in mare.

Durante l’attività di vigilanza in mare è stato, inoltre, individuato un conduttore di acquascooter con i documenti non in regola.