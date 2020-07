Nuovo ospedale di Latina, plausi trasversali al progetto

Come per l’Ospedale del Golfo, l’idea del nuovo nosocomio nel capoluogo sembra ormai cosa certa, soprattutto dopo il progetto Ance.

Nei giorni scorsi era intervenuto il consigliere regionale Enrico Forte (Pd) per spiegare la bontà del progetto. L’ultimo intervento in favore dell’idea a seguito del lancio della proposta dell’associazione dei costruttori della provincia di Latina, è Giorgio Ialongo (Fdi).

“L’Ance, l’associazione dei costruttori della provincia di Latina – spiega Ialongo nella nota – ha compiuto un gesto importantissimo, non solo dal punto simbolico, presentando un progetto utile alla realizzazione del futuro ospedale del capoluogo. Spendendo tempo e risorse proprie, l’associazione guidata da Pierantonio Palluzzi ha dimostrato grande capacità e desiderio di mettersi a disposizione per il bene collettivo, facendoci ‘vedere’ in anteprima come potrebbe essere la struttura che sorgerà in futuro a Borgo Piave su un terreno di proprietà regionale. Un plauso all’Ance, dunque, ma anche l’auspicio che il cantiere possa aprire in tempi brevi, considerato che le risorse sono sono già state stanziate. Da sempre – conclude il consigliere comunale del capoluogo – mi batto per offire a Latina una sanità migliore ed è giunto il momento che tutti collaborino per conseguire un risultato di portata storica per nostro territorio”.