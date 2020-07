HC Fondi, il primo “movimento” è la conferma di mister De Santis

Inizia a prendere corpo l’HC Fondi 2020-2021. Anche nella prossima stagione sportiva la prima squadra maschile della società fondana prenderà parte al campionato “Serie A Beretta”. Tutto questo grazie al certosino lavoro della dirigenza rossoblu, ma soprattutto grazie a tutti coloro che hanno deciso di sposare la causa HC Fondi.

La prima conferma arriva sul fronte tecnico. Anche il prossimo anno la guida della prima squadra maschile sarà Giacinto De Santis. Un allenatore fondano, con diversi anni di esperienza, che non lascia nulla al caso e riesce ad amalgamare bene il gruppo e ad ottenere il meglio da ogni atleta. Ad affiancarlo, nella prossima stagione, ci sarà il giovanissimo Valerio Pinto che, oltre a ricoprire il ruolo di vice allenatore della prima squadra, guiderà anche l’Under 17 maschile.

Non era scontata, per questa stagione, la presenza di Giacinto De Santis in panchina: effettivamente, nel mese di marzo, il tecnico rossoblu non aveva dato la propria disponibilità. Nelle ultime settimane, tuttavia, grazie all’ottimo lavoro del Direttore Sportivo, il coach fondano ha deciso di ripartire insieme alla famiglia rossoblu.

Anche sul fronte mercato, il DS Guglielmo di Perna è molto attivo e sta lavorando incessantemente per affidare a mister De Santis un gruppo in grado di dare soddisfazione alla piazza. Diversi gli accordi che il dirigente fondano ha raggiunto in questi giorni e prossimamente verranno ufficializzati.