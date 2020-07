Il 20 Luglio 2020, nel corso della mattinata, in Ponza , i militari della locale Stazione Carabinieri, al termine di specifica attività d’indagine, deferivano in stato di libertà, due persone che, in zona sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici, realizzavano lavori di ristrutturazione di un immobile, in totale assenza di titolo concessorio.