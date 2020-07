Yacht alla deriva verso gli scogli: tratte in salvo 7 persone

Intervento d’emergenza, domenica mattina, al largo delle acque di Ventotene. Le Fiamme gialle della Sezione operativa navale di Gaeta, in servizio sul guardacoste G.210 – Finanziere Marra, hanno ricevuto un Sos lanciato da uno yacht di 18 metri in avaria per problemi ai motori e pericolosamente alla deriva verso degli scogli. A bordo vi erano sette persone di Roma, tra cui tre bambini.

Una volta individuata la barca in difficoltà, gli occupanti sono stati trasbordati sull’unità della Guardia di Finanza e quindi trasferiti in sicurezza presso il porto dell’isola, dove lo yacht è stato rimorchiato a traino. Grazie al tempestivo intervento degli operanti, dunque, disavventura terminata senza particolari problemi, per i turisti.