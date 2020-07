Carenza di personale, la Uil Fpl scrive alla direzione generale della Asl

La UIL FPL Latina, sollecitata dai lavoratori dipendenti, rappresenta la drammatica situazione venutasi a creare a causa della carenza di personale presso i servizi sanitari della Asl Latina.

Tale situazione è ulteriormente aggravata dal periodo estivo, caratterizzato dall’aumentato afflusso di utenza presso il territorio provinciale e dalla concomitanza di dovere garantire il godimento delle ferie estive ai dipendenti, senza considerare le ferie pregresse e le ore accumulate non pagate da smaltire con riposi compensativi.

A tal proposito si rammenta che il personale in questione ha già subito forzatamente il blocco delle ferie a causa dell’emergenza Covid-19 e pertanto ha già sostenuto un intenso e duro periodo di lavoro, ma stante l’attuale situazione organizzativa non potrà nemmeno godere dei 15 giorni di congedo ordinario contrattualmente previsto!

Questo stato di cose mina seriamente l’integrità psico-fisica dei lavoratori già provati e si potrebbero, finanche, determinare preoccupanti ripercussioni per i delicati servizi rivolti all’utenza bisognevole.

Quasi tutti i servizi sono attualmente interessati dalla inquietante situazione sopra descritta e di conseguenza il personale Medico, Infermieristico, Ostetrico, Tecnico, OSS, Ausiliario e Amministrativo è allo stremo!

La UIL FPL Latina, pertanto,

C H I E D E

l’immediata assunzione del personale necessario, attraverso l’utilizzo delle graduatorie utili e tuttora valide, e se necessario, di aumentare le ore per l’ausiliariato in outsourcing, al fine di garantire, così come sancito dalla vigente legislazione:

• Gli standard assistenziali/organizzativi

• L’efficienza, l’efficacia e la sicurezza dei servizi sanitari

• I diritti contrattuali dei lavoratori interessati.

Certa in un Vs. convinto e tempestivo intervento risolutore coglie l’occasione per porgere distinti saluti.