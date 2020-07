Covid-19, un nuovo caso in provincia a Sabaudia

C’è una nuova positività riscontrata al coronavirus in provincia di Latina. Il nuovo positivo è stato riscontrato – come comunicato dal bollettino odierno dell’Asl di Latina – nel Comune di Sabaudia ed è trattato a domicilio.

Non ci sono pazienti Covid ricoverati nel reparto di terapia intensiva del Goretti di Latina, ma si è registrato un nuovo decesso notificato da altra Asl per un paziente di Priveno.

Dall’Asl “si raccomanda, infine, ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.”