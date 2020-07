Va fuori strada con un’Audi rubata e prende un autovelox

Gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Latina – Distaccamento di Aprilia, la decorsa notte, intorno alle ore 2,30, sono intervenuti per un incidente stradale al km.94+500 della SS148 “Pontina” nel Comune di Sabaudia.

Un cittadino indiano di anni 23, a bordo di un’Audi “A4” aveva terminato la propria corsa contro un autovelox fisso posizionato sul margine della carreggiata, dandosi precipitosamente alla fuga. Gli operatori di polizia, giunti immediatamente sul posto, riuscivano abilmente a rintracciare il soggetto nelle campagne circostanti ed effettuare i dovuti accertamenti.

L’autovettura risultava rubata poco prima a Latina, mentre il giovane indiano, in evidente stato confusionale, veniva sottoposto al controllo tramite etilometro, da cui risultava un tasso alcolemico pari a 1,90 g/l. Inoltre, da un controllo in banca dati, il medesimo risultava non avere mai conseguito la patente di guida.

Pertanto, gli agenti lo denunciavano ex art.186bis comma 3 CDS, artt.624/625 C.P. e art.116 commi 15-17 CDS