Seconda vittima dopo il terribile scontro sull’Appia

Non ce l’ha fatta Chiara Battisti la giovane che la scorsa settimana era rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale sull’Appia nel territorio di Pontinia. Un tragico schianto a seguito del quale ha perso la vita anche il 40enne Alessandro Paulucci di Latina. Chiara Battisti, di Latina aveva 28 anni ed era ricoverata da una settimana presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Viaggiava in auto con il fidanzato che si trova ancora ricoverato in gravi condizioni.

Viaggiavano su una Bmw serie 1 che i è scontrata frontalmente con la Mini del 40enne. Una tragedia. Sui social sono molti i messaggi di cordoglio per la scomparsa della ragazza molte le persone che in questo modo si stanno stringendo attorno alla famiglia.