Scontro tra auto, una si ribalta: pauroso incidente sulla Fondi-Sperlonga

Pauroso incidente, nel primo pomeriggio di venerdì, a Fondi. Si è verificato lungo la provinciale per Sperlonga, all’altezza della stazione di servizio Lion, vedendo coinvolte per cause da accertare formalmente un’Alfa Mito e una Volkswagen Golf, con una delle due auto che nella carambola ha finito per ribaltarsi.

Diversi i feriti, nessuno dei quali in gravi condizioni, secondo i primi riscontri. Ciò nonostante, si è registrato l’intervento dell’eliambulanza, che ha trasferito uno dei coinvolti presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, ha operato la polizia stradale di Terracina, cui sono stati delegati i rilievi relativi alla dinamica dell’accaduto.