Messa in sicurezza dell’incrocio di Acqualonga, verso la rotonda: la soddisfazione del Comitato

Il Comitato di Quartiere Contrada Acqualonga esprime soddisfazione per il nuovo, concreto passo avanti verso la messa in sicurezza dell’incrocio della zona, di recente anche al centro di una partecipata petizione.

In data 9 luglio 2020 la Giunta Comunale ha infatti deliberato e approvato lo studio di fattibilità per la messa in sicurezza della SS 7 Formia Garigliano-Rotatoria km 1+900 via Acqualonga, per poi dare mandato attraverso una convenzione, alla società Anas, per progettare e realizzare la rotonda.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale e quanti, all’interno della stessa a vario titolo e nelle rispettive competenze, hanno contribuito a questo ulteriore passo in avanti verso la realizzazione dell’opera”, commentano dal Comitato. “Riconosciamo inoltre l’impegno profuso dalle varie articolazioni locali, provinciali e regionali del Partito Democratico, per aver ricercato stabilito una proficua e prolungata collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture nella persona dell’onorevole Salvatore Margiotta. Un ringraziamento anche all’onorevole Raffaele Trano per l’interesse mostrato alla messa in sicurezza dell’incrocio”.