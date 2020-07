Faceva prostituire la compagna e la maltrattava: giovane arrestato

Nella prima mattinata di venerdì, erano circa le 8, i carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto un 22enne cittadino romeno, sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Aprilia.

Il giovane è stato raggiunto da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Latina – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, che ha concordato con le risultanze investigative prodotte dal citato comando dell’Arma: l’arrestato è ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e sfruttamento della prostituzione, commessi nei confronti dell’ormai ex compagna 21enne.