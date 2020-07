Edilizia scolastica, il Comune di Formia si accredita 160mila euro

“Il Comune di Formia si è accreditato 160.000 euro nell’ambito del programma Operativo Nazionale ‘Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento’ 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione”. Lo rende noto il sindaco, Paola Villa.

“Questi fondi hanno visto due momenti di accreditamento, uno scaduto il 24 giugno scorso e l’altro il 10 luglio. Il Comune di Formia si accredita nel secondo momento perché si potesse ottemperare a tutte le nuove procedure di accreditamento visto che dal 28 ottobre 2019 il Comune di Formia ha un nuovo dirigente e dal 16 dicembre 2019 un nuovo funzionario al settore edilizia scolastica.

160mila euro per mettere mano a tutte le infinite problematiche legate alle normative anti-Covid che faranno da regolamento per il nuovo anno scolastico. Siamo contenti che arrivino dei fondi per un settore, quello scolastico, che ha pagato tra le distanze, le mancanze, le inefficienze, le assenze, le chiusure e tanto altro forse uno dei prezzi più alti per questo maledetto Covid. Ora bisogna spendere questi soldi in modo oculato e proficuo”.

Villa non lesina una stilettata ai detrattori: “Per chi in questi giorni ha puntato il dito dicendo che il Comune di Formia aveva perso i soldi basterebbe solo ricordargli che delle volte il silenzio vale più di mille parole… e gli alunni insegnano in questo, eccome se insegnano!”.