Covid, indiano positivo a Fondi. Ricoverato

Un cittadino indiano residente a Fondi è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di un 44enne che lavora presso uno degli stand ortofrutticoli esterni al Mof.

L’uomo si è recato nella giornata di mercoledì presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, presentando uno stato febbrile ed affanno, venendo in seguito sottoposto ad ossigeno-terapia. Dagli esami effettuati ha una polmonite interstiziale bilaterale. La positività al nuovo coronavirus è stata acclarata giovedì, quando sono giunti i risultati del tampone cui era stato sottoposto nel frattempo.

Nella prima serata di ieri è stato quindi disposto il suo trasferimento a Roma, per essere ricoverato presso lo Spallanzani. Da quanto si apprende nel mese di maggio si era recato in India, come spiegato dallo stesso paziente a margine dell’accesso in ospedale.

Prontamente attivate le procedure di isolamento, sia per i contatti lavorativi che per i due connazionali con cui vive.

In questi giorni a Fondi si era registrato anche il caso di un 79enne del posto, già contagiato nei mesi scorsi ma in seguito guarito: dagli ulteriori accertamenti sanitari effettuati dopo l’ulteriore positività è risultato di nuovo negativo. Si ipotizza un residuo di carica virale, e non un nuovo contagio.