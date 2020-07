Terracina, al via da questo venerdì il mercato di ‘Campagna Amica’

Cresce l’attesa dei consumatori per l’apertura del primo mercato estivo di Campagna Amica a Terracina. A partire da questo venerdì, 17 luglio il mercato a km zero animerà l’estate terracinese portando le vere eccellenze locali nel cuore della città, in Via del Rio, traversa di Via Roma. In programma ogni venerdì dalle ore 18 alle ore 23 , per i mesi di luglio e agosto.

Tante le aziende agricole che con entusiasmo hanno deciso di aderire al mercato nella sua nuova veste estiva.

“Grande il nostro orgoglio – ha detto il presidente della Coldiretti di Latina Denis Carnello – per essere riusciti a soddisfare le numerose richieste dei cittadini, che da tempo desideravano di poter avere il proprio mercato di campagna amica di riferimento anche in estate”.

Ringraziando il sindaco di Terracina Roberta Ludovica Tintari e l’amministrazione comunale tutta per la collaborazione e la disponibilità dimostrate, Carlo Picchi, direttore della Coldiretti di Latina ha dichiarato: “Con l’apertura del mercato estivo di Campagna Amica si riparte a pieno regime nel segno della qualità a chilometro zero. Possiamo iniziare a chiudere una parentesi difficile per i nostri agricoltori che nonostante tutto hanno dimostrato grande resilienza”.

Picchi ha poi proseguito – “Nonostante il lockdown e le evidenti difficoltà che la situazione emergenziale ha portato con sé, infatti, le aziende agricole non si sono mai fermate arrivando a riformulare la loro strategia imprenditoriale e riuscendo di fatto a mantenere un filo diretto con le famiglie attraverso la consegna a domicilio dei loro prodotti. Dal canto loro i cittadini hanno dimostrato grande sensibilità e vicinanza agli agricoltori del territorio non rinunciando ad acquistare prodotti locali, freschi e genuini”.

“Ora però è giunto il momento di incontrarsi di nuovo” – ha aggiunto il presidente Carnello – “e grazie al mercato in Via del Rio produttori e consumatori torneranno a chiacchierare tra i banchi, a scambiarsi consigli e ricette della tradizione locale, il tutto in piena sicurezza, nel rispetto delle norme e dei protocolli sanitari. Occorre infatti continuare a prestare attenzione al distanziamento ed autodisciplinarsi per la salute propria e degli altri”.

I consumatori potranno scegliere tra un’ampia gamma di prodotti delle aziende agricole del territorio. Ci sarà il reparto dedicato all’ortofrutta con le eccellenze del kiwi e melograno nostrani e le relative confetture; olio extravergine d’oliva; vino; miele; salumi e carni fresche; spezie ed erbe aromatiche; uova di galline rigorosamente allevate a terra; mozzarelle di bufala, formaggi freschi e stagionati; biscotteria, pane e farinacei. Questi sono solo alcuni dei prodotti locali che i cittadini potranno acquistare consapevoli di fare una scelta sana, dalla qualità garantita dalla rete di Campagna Amica. Sarà possibile inoltre pre- ordinare telefonicamente la propria spesa e poi ritirarla direttamente al mercato.

LE AZIENDE AGRICOLE E I RELATIVI CONTATTI TELEFONICI :

AZ. agr. TOVO MASSIMO frutticolo/orticolo 340/9336562 Az. agr. COBALCHIN DOANTELLA melograno (confetture/succhi ) 3894456501 Az. agr. IACHETTI GIANMARCO vitivinicolo ( DOC bianco/rosso Lazio) 3803745295 Az. agr. GRECO PASQUALE salumi e carni fresche suine 3341524767 IL FONTANILE DI T. COMPAGNO caseificio di bufala 3808247009 IL MAGGESE DI I. PIMPINELLA orticolo/trasformati/creme biologico 3298868428 Az. agr. MARCO TIBALDI olio- olive / frutta secca 335353170 Az. agr. BIOLOCIGA F. BATTISTA biscotteria/ pane /farina / derivati 3346987434 SAPORE DI SVOLTA DI I. CORSETTI spezie/erbe aromatiche/confetture /miele 3286676611 Az. agr. PAOLOZZI SABRINA orticolo/frutticolo 3490742526 ALLEV. DELL’AGRO PONTINO carne bovina/avicola fresche 3487732001 S. agr. OLTRE IL KIWI di F. DAMIANO aceto e derivati di Kiwi 3463635248 Az- agr.OMNIA MUNDA MUNDIA formaggio fresco e stagionato ovini 3492167702 APICOLTURA di BORTOLOTTO F. miele e derivati 33112310212 Az. agr. PETRILLONE CIRO uova di galline allevate a terra 3420539749 AZ. AGR. CARUSO MARCO orticolo /confetture /trasformati 3313070373 Az. agr. CRAMEROTTI RENATA vitivinicola ( vini nazionali ) 3297603065 Az. agr. BOLLELLA MAURO orticolo/frutticolo/trasformati 3396797496

CAMPAGNA AMICA

La più grande rete italiana di vendita diretta. Un progetto di Coldiretti finalizzato a valorizzare e promuovere il Made in Italy agroalimentare.

Attraverso i suoi associati e i punti vendita costituisce un ponte diretto andata – ritorno tra gli interessi di produttori e consumatori; contribuisce a rilanciare il lavoro e l’economia dei territori e mai come in questo momento assume un ruolo fondamentale per la ripresa. Una ripresa che vuole e deve essere sostenibile e duratura, nel rispetto dell’ambiente e attenta alla salute dei cittadini.

COSA FA