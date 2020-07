Regione Lazio, bando da 100.000 euro per le imprese zootecniche

“La Regione Lazio ha pubblicato il bando che stanzia i primi 100.000 euro per l’erogazione di contributi alle imprese zootecniche con allevamenti ovini nel Lazio per il contenimento degli attacchi dei lupi.

Sono previsti contributi sui: costi dei premi assicurativi versati dalle imprese agricole zootecniche con allevamenti ovini per la rimozione e lo smaltimento delle carcasse ovine e per la sostituzione dei capi ovini uccisi dal lupo e per l’acquisto di cani da guardiania.

Nel primo caso, è ammissibile: fino al 100% del premio versato per polizze assicurative a copertura della rimozione e distruzione di carcasse di capi ovini uccisi dal lupo; fino al 75% del premio versato per polizze assicurative a copertura della sostituzione di capi ovini uccisi dal lupo.

Nel secondo caso, invece, è ammissibile il 70% del costo sostenuto per l’acquisto del o dei cani da guardiania, comprensivo delle spese relative al microchip, alla registrazione anagrafica canina (o in alternativa al passaggio di proprietà e di intestazione a nome del beneficiario), alle cure veterinarie ordinarie e al necessario addestramento in azienda. E’ comunque previsto un contributo massimo per ogni cane pari a 800 euro.

“Il bando è una delle prime azioni previste nella delibera per la conservazione del lupo, che approvammo lo scorso ottobre, disciplinando per la prima volta, in modo complessivo e organico la materia con soluzioni integrate: dalla conservazione della specie lupo alla convivenza con il settore zootecnico, comparto strategico per la nostra economia e dalla forte identità territoriale. Un piano di azioni sinergiche tra agricoltura e ambiente per trovare il giusto punto di equilibrio tra la tutela del lupo e gli interessi legittimi dei nostri allevatori. Abbiamo lavorato, recuperando lo stop dovuto alla pandemia, per offrire uno strumento immediatamente spendibile e disponibile per i nostri allevatori. Nelle prossime settimane seguiranno le successive azioni dettate dalle linee guida della delibera in materia di formazione e di incontri con gli allevatori, di cui daremo come sempre notizia sui nostri canali istituzionali”, commenta l’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati.

La presentazione delle domande di contributo deve avvenire entro il 28 agosto 2020.