Consiglio comunale di Formia, approvato il rendiconto: le parole del sindaco Villa (#VIDEO)

“Ieri approvazione in consiglio comunale del Rendiconto del Comune di Formia.

È stato fatto – scrive il sindaco di Formia, Paola Villa, sul proprio profilo personale Facebook – un enorme lavoro di chiarezza e responsabilità sull’accertamento dei residui attivi e passivi e dalla loro differenza, un avanzo “vero” che viene totalmente azzerato dal fondo crediti di dubbia esigibilità. Non si sta a rimarcare o ancora a chiedersi perché tale operazione non sia stata fatta quando nel 2015 arrivò in tutti i comuni il bilancio armonizzato, ma su una cosa bisogna essere tutti concordi, negli ultimi almeno 10 anni di vita amministrativa del comune di Formia si è speso più di quanto fosse nelle capacità reali delle casse comunali, perché fondi vincolati (come ad esempio i fondi del distretto socio sanitario) potevano rendere i conti “più leggeri”.

L’accertamento ha evidenziato anche i motivi come opere pubbliche importanti come la realizzazione e messa in sicurezza di via Sparanise e il tombinamento e messa in sicurezza di via delle Vigne siano rimaste non realizzate, perché i fondi a loro connessi sono andati tra il 2016 e il 2018 nel “fondo sbagliato”, dopo tale accertamento, potranno essere realizzate a partire dal 1 gennaio 2021.

Ora con responsabilità bisogna lavorare perché il comune faccia fronte ai suoi debiti e allo stesso tempo tutte le opere rimaste in attesa vedano luce. Il lavoro è iniziato e deve essere portato avanti nei prossimi anni, a prescindere da chi amministra oggi e da chi amministrerà domani, il lavoro lo si deve alla città”.

INTERVISTA AL SINDACO PAOLA VILLA