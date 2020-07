Cinture, seggiolini, smartphone: 108 contestazioni e 73 verbali per la Polstrada

La sezione di Latina della Polizia Stradale ha messo in campo l’operazione ‘Alto impatto’, incentrata sul corretto uso dei sistemi di ritenuta di cui sono dotati i veicoli, nonché sul controllo dell’utilizzo degli apparati radio-telefonici alla guida.

Lo scopo di questa campagna di sicurezza è stato quello di verificare, su tutte le arterie provinciali di grande viabilità, il rispetto del corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, anche con particolare riguardo ai seggiolini per bambini, da parte di conducenti e occupanti di veicoli a motore e di scongiurare l’uso del cellulare, dello smartphone e del tablet mentre si è alla guida.

Ben 108 sono state le contestazioni al Codice della Strada per mancato uso delle cinture e dei seggiolini, mentre sono stati 73 i verbali per mancato uso dell’auricolare o del vivavoce in auto da parte del conducente.

“Non ci dimentichiamo – dice in una nota la Polstrada – alcune buone abitudini, dobbiamo metterle in pratica noi che ci sediamo in auto: cinture sempre allacciate, anche se dobbiamo spostarci per pochi chilometri, e adoperiamo sempre seggiolini idonei ed omologati per i più piccoli. Inoltre, se dobbiamo avere una conversazione telefonica mentre siamo alla guida di un veicolo, è necessario usare sempre il vivavoce o l’auricolare: questo eviterà distrazioni e gravi rischi”.