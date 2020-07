Stanislao Nievo, a Libri nel Parco gli atti del convegno

Giovedì 16 luglio alle ore 21,00 presso la Corte comunale di Sabaudia per il quinto appuntamento della rassegna “Libri nel Parco”, dell’associazione Sabaudia Culturando, sarà protagonista Stanislao Nievo e le sue immagini, nel testo curato da Mariarosa Santiloni.

Si tratta degli Atti del Convegno svoltosi nell’aprile del 2019 presso il Centro di Documentazione Angiolo Mazzoni a cui hanno partecipato studiosi provenienti da molte Università italiane ed europee. “Stanislao Nievo e la memoria dell’immagine. Novecento, Letteratura e Fotografia”, questo il titolo del volume, contiene il contributo di illustri esponenti del mondo accademico che hanno dialogato sui molteplici aspetti che legano tra loro, in modo imprescindibile, la letteratura e la fotografia.

L’incontro sarà moderato dal prof. Rino Caputo, dell’Università di Roma “Tor Vergata ed interverranno Angelo Favaro, dell’Università di Roma “Tor Vergata, Giovanni La Rosa, della “Ludwig Maximillians Universitat Munchen” e Paola Populin, della Università del Pais Vasco.

Si torna, quindi, a parlare di Stanìs Nievo nella città che tanto amò e dove giunse, per la prima volta, bambino colmo di stupore, nel giorno della sua inaugurazione, il 15 aprile 1934.

L’associazione Sabaudia Culturando si onora di aver sottoscritto lo scorso anno una convenzione con la Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo, di cui Mariarosa Santiloni è il Segretario generale, ed è in quest’ottica che la presentazione degli Atti del Convegno del 2019 rappresenta un importante momento di crescita culturale per l’intera rassegna, giunta alla VI edizione e che gode del patrocinio del Comune di Sabaudia.

L’appuntamento è, quindi, per domani 16 luglio alle ore 21.00 presso la Corte del Comune di Sabaudia con “Stanislao Nievo e la memoria dell’immagine. Novecento, Letteratura e Fotografia” a cura di Mariarosa Santiloni. L’ingresso è libero ed avverrà seguendo le indicazioni per il contenimento della diffusione del Covid 19.

(In foto una delle giornate di studio dedicate a Stanislao Nievo lo scorso anno)