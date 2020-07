Sezze, sorpresi a rubare: tre persone arrestate per furto aggravato

Il 15 luglio 2020, in Sezze , i carabinieri della locale stazione, nel corso di servizi di appostamento predisposti a seguito di varie segnalazioni di cittadini del luogo, mirati al contrasto di furti verificatisi negli ultimi giorni, traevano in arresto in flagranza di reato P.A 51enne, P.C. 50enne e D.C.F. 27enne, tutti residenti in Sezze.

I predetti, dopo aver forzato il portone di ingresso dell’abitazione di un privato cittadino ivi residente, si introducevano al suo interno ove venivano sorpresi dai militari mentre erano intenti ad asportare monili in oro ed altri oggetti gia’ riposti all’interno di una busta e pronti per essere portati via.

La refurtiva interamente recuperata e’ stata restituita all’avente diritto. Gli arrestati sono stati tradotti presso proprie abitazioni in attesa rito direttissimo che si terrà domani 16 luglio.