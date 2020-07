Moto contro scooter all’incrocio, l’incidente al Circeo

Incidente stradale a San Felice Circeo,due feriti. E’ quanto accaduto questa mattina all’incrocio tra via Cristoforo Colombo e via Marco Emilio Lepido dove per cause ancora da accertare si sono scontrati uno scooter e una motocicletta. Entrambi i conducenti hanno riportato delle ferite che pare fortunatamente non siano gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, mentre i rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale. I volontari Anc coordinati dal maresciallo Cestra hanno messo in sicurezza l’area e chiuso parzialmente la strada.