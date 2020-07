Elezioni a Terracina, si complica la quadra nel centrodestra

Dopo l’apertura dei giorni scorsi da parte di Fratelli d’Italia per allargare la maggioranza a Terracina e provare a farla ampliare anche a Fondi per riportare il centrodestra unito al voto, tornano a toccarsi nervi scoperti.

A Terracina in particolar modo, sembra proprio che da alcuni fuoriusciti dal partito della Meloni e da Forza Italia non ci sia alcuna apertura concreta per ricucire. A metterlo in evidenza l’assessore di Fdi Pierpaolo Marcuzzi che attacca pesantemente sia gli azzurri che l’ex esponente del suo partito Caringi.

“Alla fine Caringi e Forza Italia sono usciti allo scoperto. E chi annunciava ai quattro venti di volere l’unità del centrodestra, si è rivelato come colui che l’ha infranta per inseguire obiettivi personali”. Lo afferma Pierpaolo Marcuzzi, assessore al Comune di Terracina e coordinatore di FDI nel centro-sud pontino, che aggiunge: “Grazie alla disponibilità della Lega, stavamo con pazienza ricostruendo la tela di un centrodestra lacerato. Proprio poche ore fa abbiamo svolto l’ultima riunione in seno alla coalizione che sostiene Roberta Tintari per discutere dell’eventuale allargamento del suo perimetro. La comunicazione di Caringi rivela contemporaneamente due cose: l’opposizione del senatore Fazzone ad una ricomposizione del centrodestra su Fondi e la volontà di utilizzare Caringi come grimaldello per entrare su Terracina, spaccando il quadro che con fatica stavamo componendo. Pazienza, abbiamo già respinto queste aggressioni alla nostra città nel 2015, lo faremo anche nel 2020 sostenendo Roberta Tintari come candidata a Sindaco della nostra città. Inoltre con il comunicato di oggi Caringi, per chi aveva ancora dei dubbi, ha sancito la sua uscita da Fratelli d’Italia, il tutto solo per cercare di coronare il suo personalissimo sogno di essere candidato a Sindaco. La politica non ha bisogno di personalismi e la gente questo lo sa bene”.

La nota dell’assessore Pierpaolo Marcuzzi (Fdi)