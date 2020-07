Servizio mensa e trasporto scolastico: dal 20 luglio iscrizioni aperte

“Già dallo scorso anno è attivo a Cisterna il nuovo sistema di iscrizione on-line ai servizi scolastici di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2020/2021. Con le stesse facili e intuitive modalità con cui si acquista un libro o un qualsiasi altro prodotto o servizio su internet, allo stesso modo è possibile iscriversi al portale, prenotare e pagare i pasti.

In ogni caso sul sito internet del Comune di Cisterna è presente una sintetica scheda che guida il cittadino all’iscrizione e un manuale illustrato per utilizzo del nuovo servizio.

In pochi e brevi passaggi – cliccando sul banner “Mensa scolastica online” nella home page del sito web comunale oppure digitando l’indirizzo https://www2.eticasoluzioni.com/cisternalatinaportalegen – si può effettuare una “Nuova iscrizione” e inserire il Codice Fiscale dell’alunno e una password, dopodiché si clicca su “Nuovo iscritto”.

Una volta compilati tutti i campi obbligatori e premuto il pulsante “Salva”, il programma genera la “Domanda di iscrizione” (che automaticamente sarà inoltrata) e la “Lettera credenziali” (Codice Fiscale e password) con le quali sarà possibile accedere per apportare modifiche, integrare la documentazione (moduli diete speciali, modello ISEE) ed effettuare la ricarica per l’acquisto dei buoni pasto o dell’abbonamento del trasporto.

Le stesse modalità di accesso sono valide per gli utenti che devono “Rinnovare” l’iscrizione e che quindi hanno già un proprio codice utente e una password assegnata (se non in possesso devono rivolgersi all’Ufficio Scuola dell’Ente). Successivamente, all’interno della sezione “Anagrafica” del portale, sarà sufficiente cliccare su “Rinnova iscrizioni”. Il genitore verrà automaticamente rimandato all’interno del portale dove sono presenti i dati dell’alunno e dove potrà inserire/modificare i dati e/o verificare quelli censiti per poter “salvare” l’iscrizione.

Le iscrizioni ai servizi mensa e trasporto per l’anno scolastico 2020/2021 si chiuderanno il giorno 31 agosto 2020″.

A renderlo noto, l’ufficio stampa del Comune di Cisterna di Latina.