Rubano in un’auto parcheggiata: un arresto e una denuncia

Intorno alle 15 di lunedì, ad Aprilia, il personale della Squadra di intervento operativo dell’8° reggimento Carabinieri Lazio, unitamente ai militari della Stazione locale dell’Arma, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane e denunciato un complice minorenne. Sono accusati del reato di furto con destrezza in concorso.

In manette è finito un 19enne nativo della Romania e domiciliato in città, mentre a essere deferito è stato un connazionale, pure lui domiciliato ad Aprilia. Sono stati bloccati subito dopo aver asportato dall’interno di un’autovettura in sosta alcuni effetti personali di proprietà di una 64enne residente a Sabaudia.

In attesa del rito direttissimo, l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina.