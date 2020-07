Covid: uomo guarito torna positivo dopo mesi. Il caso a Fondi

Positivo al Covid-19, era poi risultato tra i pazienti negativizzati. Ovvero guariti. Per ritrovarsi daccapo positivo a distanza di mesi. Protagonista sua malgrado della vicenda, un 79enne di Fondi.

In questi giorni aveva accusato alcuni dei sintomi del contagio da nuovo coronavirus, vale a dire febbre e affanno. Nella nottata tra domenica e lunedì l’anziano è stato quindi accompagnato in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, per essere sottoposto agli accertamenti sulla carica virale tramite tampone, di seguito inviato per l’analisi al Santa Maria Goretti di Latina. I risultati del test sono giunti nel tardo pomeriggio di ieri. Confermando quelli che fino a prima erano solo sospetti: come anticipato, l’uomo è ripositivizzato.