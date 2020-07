Incidente, tensioni e presunte minacce ad Aprilia

Foto Archivio

otte da incubo ad Aprilia, dove un sinistro stradale avrebbe innescato momenti di tensione a ripetizione.

A riportare la notizia “Latina Oggi”, che parla di un incidente in via Larici poco dopo le 21 che avrebbe portato a momenti di tensione e minacce. Dopo l’incidente, che sarebbe stato provocato da una mini car, la quale sarebbe andata ad impattare contro un auto parcheggiata in zona, i primi momenti di tensione e l’arrivo della Polizia.

Poi, più tardi, sembrerebbe che altre persone sarebbero tornate nella zona per difendere i protagonisti del sinistro. Tra le denunce, si parlerebbe anche di un’arma, ma è tutto al vaglio dei militari, che hanno raccolto le segnalazioni e procederanno con le indagini.