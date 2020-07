Fondi e le uova della caretta caretta “meglio della bandiera blu” per la Pro Loco

“Un evento eccezionale quello della tartaruga caretta caretta che ha scelto la spiaggia di Fondi in provincia di Latina per deporre le sue uova”. Queste le parole della Pro Loco locale che tornando dopo una settimana dalla scoperta delle uova di tartaruga marina per voce del suo presidente Gaetano Orticelli arriva ad affermare che, forse preso un po’ dall’enfasi: “È un riconoscimento della natura molto più della bandiera blu!”

La riflessione della Pro Loco, segue un suo filo logico: se anche le tartarughe marine hanno scelto il litorale di Fondi per deporre le uova, “scegliere il lido di Fondi per le vacanze è una scelta naturale“.