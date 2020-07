Settore caseario, il confronto su viabilità e incendi: l’intervista al sindaco Villa

Settore caseario interviene il sindaco Paola Villa. L’intervista è stata realizzata a margine dell’incontro a Caposele per la Bandiera Verde. Come evidenziato dal sindaco nell’ambito di un tavolo di confronto specifico con i produttori dovranno essere portati avanti dei punti importanti. Come la viabilità che non è delle migliori e che penalizza le aziende. Allo stesso tempo è stato avviato un discorso relativo gli incendi boschivi che penalizzano tutto il territorio. Di seguito l’intervista.