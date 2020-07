La Guardia Costiera recupera una barca che stava affondando

Nel primo pomeriggio di oggi è pervenuta alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Gaeta tramite il numero dedicato alle emergenze in mare 1530, la segnalazione di un natante in procinto di affondare nel tratto di mare antistante la pineta di Vindicio nel comune di Formia.

A bordo dell’unità, un natante di circa 5 metri, erano presenti 4 giovani ragazzi di origini campane che nell’immediatezza del fatto sono stati prontamente recuperati da un’imbarcazione che si trovava nelle vicinanze.

La Sala Operativa della Guardia Costiera, accertatasi che le quattro persone erano state tratte in salvo e non necessitavano di assistenza sanitaria, ha coordinato le operazioni di intervento sul natante semiaffondato per evitare situazioni di inquinamento dell’ambiente marino.

Sul punto dell’affondamento, a circa trecento metri dalla costa, è intervenuta una Motovedetta della Guardia Costiera di Gaeta: del piccolo natante emergeva dall’acqua solo una piccola parte della prua, così l’equipaggio della motovedetta ha subito verificato che non vi fossero potenziali fonti inquinanti e, quindi, che il sinistro non avesse determinato alcun danno per l’ambiente marino.

I militari hanno quindi diffidato il proprietario della barca al recupero della stessa a tutela dell’ambiente marino e costiero.

Il proprietario ha così provveduto nell’immediatezza a contattare una ditta locale specializzata che si è occupata della rimozione del natante affondato per il successivo trasporto al Cantiere navale per le verifiche del caso. Sono in corso gli approfondimenti per determinare la causa dell’incidente che avrebbe potuto avere un più grave epilogo.