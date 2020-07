Formia, Bandiera Verde e “Smart Games”: consegnati i riconoscimenti

Venerdì sera, nella suggestiva Area archeologica Caposele, si è svolta la cerimonia di consegna della Bandiera Verde 2020, il riconoscimento assegnato dai pediatri italiani ai migliori litorali per le vacanze al mare per i bambini e i ragazzi da 0 ai 18 anni. Il prestigioso vessillo è stato consegnato ai gestori degli stabilimenti balneari del litorale formiano, che avranno così l’occasione di esibire la Bandiera Verde nel proprio lido.

L’attenzione al benessere per i giovani cittadini e il vantaggio che ne deriva per la salute, è stato messo in risalto dal Maria Giovanna Colella, primario della U.O.C. di Pediatria Nido “Dono Svizzero”, mentre l’assessore all’ambiente, Orlando Giovannone ha voluto sottolineare l’importanza di una azione continua e precipua nella valorizzazione degli arenili.

Nell’ambito della serata, moderata dal presidente del consiglio di Formia, Pasquale Di Gabriele, si è tenuta anche la premiazione degli atleti dell’associazione Basket4Ever protagonisti di ” Smart games 2020″ e capitanati dai coinvolgenti Pietro Treglia e Nicola Santoro.

A loro, l’assessore allo sport e alle politiche giovanili, Alessandra Lardo, ha consegnato attraverso una targa, il messaggio di tutta l’amministrazione: “Anche se a distanza, avete portato lo sport vicino al cuore di tutta la città di Formia”.

