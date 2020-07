Fondo Covid -19 ed eventi, il sindaco Villa “rendiconta” quanto ricevuto e già utilizzato. La polemica è scoppiata quando si è iniziato a parlare di come alcuni eventi sarebbero stati finanziati. Una querelle che tiene banco non soltanto nell’ambito del botta e risposta politico ma anche in città. I residenti si interrogano – e i commenti via social ne sono una prova – su come certi eventi vengano finanziati. A margine della cerimonia tenutasi al Caposele per la Bandiera Verde, il sindaco Paola Villa ha provato a fornire alcune delucidazioni. Il sindaco ha anche parlato di alcuni eventi estivi, dal festival della commedia ad un evento legato ai libri che potrebbe essere la base per un festival della letteratura e poi l’utilizzo dell’area di Caposele. Di seguito l’intervista.