Etilometri, patenti ritirate, i Carabinieri passano al setaccio le strade

L’11 e 12 luglio 2020, nell’ambito del territorio della Compagnia Carabinieri di Formia, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare i reati in genere, i militari dei dipendenti reparti hanno deferito all’a.G. sei persone:

– In Scauri, un 59enne, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, veniva trovato all’interno della sua abitazione in compagnia di altra persona non appartenente al nucleo familiare, venendo meno agli obblighi imposti dall’a.g. ;

– in Santi Cosma e Damiano, un 38enne, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, all’atto del controllo da parte dei militari operanti, non veniva trovato all’interno della propria abitazione e quindi sarà deferito per il reato di evasione;

– in Minturno, un 30enne, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, sottoposto ad accertamento etilometrico con apparecchiatura in dotazione, evidenziava un tasso alcolemico pari a 1,49 g/l. La patente di guida gli è stata ritirata ed il veicolo affidato a persona idonea alla guida. Sarà denunciato per guida sotto l’influsso di sostanze alcoliche;

– in Santi Cosma e Damiano, un giovane dopo aver perso il controllo del proprio ciclomotore rovinava a terra. Trasportato presso il vicino ospedale e sottoposto dai militari ad accertamento etilometrico con apparecchiatura in dotazione evidenziava un tasso alcolemico pari a 1,7 g/l.

La patente di guida gli è stata ritirata. Sarà denunciato per guida sotto l’influsso di sostanze alcoliche;

– in Scauri, un 19enne, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, sottoposto ad accertamento etilometrico con apparecchiatura in dotazione evidenziava un tasso alcolemico pari a 1,24 g/l. La patente di guida gli è stata ritirata. Sarà denunciato per guida sotto l’influsso sostanze alcoliche; .

– in Santi Cosma e Damiano un 20enne, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, sottoposto ad accertamento etilometrico con apparecchiatura in dotazione evidenziava un tasso alcolemico pari a 1,31 g/l. La patente di guida gli è stata ritirata. Sarà denunciato per guida sotto l’influsso sostanze alcoliche; .

Inoltre durante i controlli sono stati sorpresi sei giovani, trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Saranno tutti segnalati alla Prefettura di Latina per illeciti amministrativi.