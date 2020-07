Controllate oltre 1400 persone in una settimana, il bilancio della Questura

Nella settimana appena trascorsa il personale della Polizia di Stato Questura di Latina, nel corso dei servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e repressione dei reati in genere ha identificato oltre 1400 persone e controllato 700 veicoli elevando 231 verbali al codice della strada.

Sono state arrestate 10 persone per svariati reati, quali detenzione ai fini di spaccio di droga, evasione dagli arresti domiciliari, furto aggravato e lesioni personali, maltrattamenti in famiglia.

Sono state altresì denunciate in stato di libertà all’ Autorità Giudiziaria, 19 persone per reati quali minacce, per lesioni personali dolose, per maltrattamenti in famiglia, per rapina, per estorsione, per sostituzione di persona, per furto, per evasione, per guida con patente revocata con recidiva, per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, per truffa in concorso.