12 luglio 1911, per non dimenticare: l’intervento del sindaco Fargiorgio

12 Luglio 1911, per non dimenticare. Leggiamo e pubblichiamo l’intervento del sindaco di Itri, Antonio Fargiorgio

“Quella di oggi è una data che Itri e gli Itrani non possono, anzi non debbono dimenticare.

Il 12 luglio del 1911 si registrò quella che è passata alla cronaca come la strage dei Sardi, un evento su cui molto è stato scritto, talvolta anche senza la necessaria obiettività storica e giornalistica.

Il mio intendimento è stato sempre quello di avviare un percorso di riconciliazione, che ci conducesse, tutti, a rivedere, a ripensare quegli eventi in un’ottica diversa, nuova. Ho già detto diverse volte come non sia più il tempo di fare processi, ma come, di contro, la Storia ci debba portare a mettere la parola fine ad una querelle durata troppo tempo.

Il 5 ottobre 2019 ho perciò voluto fortemente l’incontro ad Itri con i rappresentanti della comunità sarda e lì abbiamo creato i presupposti per una, oramai necessaria, riconciliazione. Ho trovato grande disponibilità nei miei omologhi sardi e soltanto gli eventi legati alla diffusione del coronavirus hanno impedito un mio viaggio nella splendida Sardegna a fine febbraio. Viaggio che avrebbe dovuto fare da viatico alla giornata di oggi che, negli intendimenti di tutti i partecipanti all’incontro del 5 ottobre scorso, doveva costituire il punto di arrivo del percorso di riconciliazione.

Questo percorso non si è interrotto. Continuerò, grazie anche alla disponibilità dei Sindaci sardi interessati, ad insistere affinché si possa portare a compimento un processo che ritengo assolutamente doveroso.

Non posso in questa sede non citare due autori, Rino Solinas e Nicola Maggiarra, che con le loro opere hanno dato una scossa positiva a questo processo di riconciliazione. E ricordo altresì l’amico Pino Pecchia che, da storico obiettivo, ha fornito spunti e documenti utilissimi a far chiarezza sui fatti del 1911.

Facciamo in modo che quella triste pagina di storia possa essere finalmente voltata, seppur senza essere dimenticata. Scriviamone un’altra tutti insieme all’insegna della riconciliazione.”